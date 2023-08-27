"مليون دولار في الساعة".. قناة السويس تحقق أعلى إيرادات في تاريخها

أعلن خالد أبو بكر، المستشار القانون لهيئة قناة السويس، أن إيرادات القناة وصلت إلى مليون دولار في الساعة، لأول مرة في تاريخ مصر.

وقال أبو بكر، في منشور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه بفضل الله وبجهود رجال هيئة قناة السويس وقيادتها المحترمة ومتابعة يوميا من رئيس الدولة، دخل قناة السويس لأول مرة في التاريخ أصبح مليون دولار في الساعة.

وكانت احتفلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتدشين عقد التزام محطة حاويات رقم 2 بميناء شرق بورسعيد، المصنف رقم 10 على مستوى موانئ العالم في مجال الحاويات في 2022، وذلك بعد أعمال التطوير التي تمت بالأرصفة والتعاقد عليها بالكامل، حيث يشمل عقد الالتزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات 2 بنظام BOT بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT، بهدف تزويد الميناء بالبنية التحتية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحيوية، ومنها هذه المحطة باعتبارها نشاطًا رئيسيًا متطلبًا بالميناء