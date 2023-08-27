بطريرك القدس للروم الأرثوذكس يستقبل عددا من رؤساء المجالس الرعوية

استقبل البطريرك الاورشليمي للروم الأرثوذكس كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث في ديوان البطريركية العامر، رؤساء المجالس الرعوية التابعين لمطرانية بتوليماييس- عكا والقضاء، حيث استمع لاخر المستجدات والتحديات التي تواجه المنطقة باكملها ولمطالب أبناء رعاياه.

وأشاد البطريرك بدور رؤساء المجالس الرعوية وأثنى على قدراتهم وجهودهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، وبما يتوجب عمله من نهضة لدعم ابناء الرعايا ومساندة الكهنوت والعمل على رفعته واستغلال القدرات والكفاءات للخدمة في الامكان المناسبة وذالك بما يمليه علينا الروح القدس المرشد ايانا إلى كل خير .

ودار الحديث الذي ساده روح التوافق والمحبة عن تطلعات الرعايا المستقبلة بالنهوض بالمسار الرعوي من خلال التعاون المشترك بين غبطته وممثلي الرعايا، لما فيه خير الكنيسة وأبنائها المباركين.

وأكد البطريرك على وجوب توحيد الصفوف والعمل المستقبلي المشترك لحل كل القضايا العالقة، وذلك بالحوار البناء المبني على روح الإنجيل المقدس وتعاليم الآباء القديسين.

وأختتم البطريرك بشكرهم على حضورهم مؤكدا ان التواصل الدائم بينهم وبين البطريركية، يجدي نفعا على الدوام، لنكون كما يقول الكتاب المقدس على لسان بولس الرسول : "كونوا على رأي واحد، ومحبة واحدة، ونفس واحدة، وفكر واحد،لا تفعلوا شيئا عن خصام ولا بعجب، بل باتضاع، وليحسب كل واحد منكم غيره افضل منه، ولا تنظروا كل واحد إلى ماهو لنفسه، بل بالحري إلى ما هو لغيره".

وفي الختام منح الحضور بركاته الابوية وادعيته بدوام النعم الإلهية وتم التقاط الصور التذكارية وتوجه الوفد بدعوة من غبطته إلى مائدة المحبة.