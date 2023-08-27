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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تخفيض سن القبول بالمرحلة الابتدائية في 3 مراكز بشمال سيناء

تخفيض سن القبول
تخفيض سن القبول للصف الأول الإبتدائي شهراً لأبناء الشيخ زو
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صدق اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، على تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائي شهرا لأبناء مركز الشيخ زويد، كما صدق محافظ شمال سيناء على تخفيض سن القبول ستة أشهر لمركزي الحسنة ونخل.
وأفاد حمزة رضوان، وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء، بأنه وفقاً لتصديق اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، سيتم التخفيض بسن القبول في هذه المراكز وفقاً للقواعد والتعليمات على أن يتم قبول للطلاب من أهل هذه المراكز فقط والتي تنطبق عليهم القواعد والتعليمات المنظمة لذلك.

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