بالفيديو.. إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، بإصابة 5 فلسطينيين قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن الإصابات نتجت عن اقتحام قوات الاحتلال لمناطق بالضفة، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال قامت باعتقال شاب من مخيم جنين، وآخر من مخيم طولكرم.

وأضافت أنه في وقت سابق اندلعت مواجهات بين شباب فلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت الأعيرة النارية الكثيفة عقب اقتحام المخيم.

وتابعت المراسلة، أن العديد من الاشتباكات المسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال" نشبت، لافتةً إلى أن المصادر الطبية أكدت أن كل الإصابات تتلقى العلاج، وجرى وصف إصابتهم بالمستقرة.

وذكرت أن قوات الاحتلال قامت بالانسحاب من مخيم جنين منذ ساعات، بعد الاشتباكات المسلحة التي دارت بينها المقاومين في مخيم طولكرم ومحيطه.

