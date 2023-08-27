الثانوية العامة دور ثان.. لا شكاوى في امتحان الرياضيات بشمال سيناء

ترأس حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني للامتحانات، تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

حيث أدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية وبلغ زمن الإجابة ساعتان

كما تواصل وكيل الوزارة تلفونياً بمركز توزيع الأسئلة وكراسات الإجابة للتأكد من وصول صناديق الأسئلة من المراكز الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث ( العريش - بئرالعبد - الشيخ زويد) إلى مقر اللجان الامتحانية كما أعطى وكيل الوزارة التعليمات بتوفير سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من تأدية الامتحانات على أكمل وجه

وقال وكيل تعليم شمال سيناء، إن أجواء الامتحانات سات بشكل طبيعي ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات أو عوائق من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية مع تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمه للامتحانات، بالقرار "٣٤" لسنة ٢٠١٨ م بشأن تنظيم أحوال الامتحان والحرمان فيه ،والقانون رقم "٢٠٥" لسنة ٢٠٢٠ م بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات .