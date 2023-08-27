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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية يقتنص الميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية

لاعب المؤسسة العسكرية
لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية
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حقق لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية الطالب مصطفى حسين فتحى ذكي، إنجازا رياضيا  جديدا للرياضة المصرية باقتناص المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية فى مسابقات وزن 67 كجم بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومى للمصارعة الرومانية المشاركة فى منافسات بطولة العالم للشباب تحت 20 عاما والتى أقيمت فعالياتها بالمملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة 1200 لاعب مثلوا 63 دولة من مختلف قارات العالم.
وساهم تحقيق ذلك الإنجاز فى تقدم مصر للمركز الثامن فى مجمل مسابقات البطولة.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب لتحقيق هذا الإنجاز الرياضى الذى يضاف لسجلات تاريخ الرياضة المصرية، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها الأجيال القادمة.

يأتى هذا الإنجاز فى إطار حرص القوات المسلحة على استمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأولمبية والدولية.

الميدالية الذهبية بطولة العالم للشباب