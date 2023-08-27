بالفيديو.. خبير سياحي يكشف سبب اختيار " أم السيد" ضمن أفضل شواطئ العالم

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، عن وصف تقرير كندي شاطئ "رأس أم السيد" بشرم الشيخ، إنه من أفضل 10 شواطئ بالعالم، إن هناك تطورات ومشروعات للبنية التحتية جرى تحسينها، وقُدمت مصر بثوب حديث ومختلف، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة وتنمية المجتمع.

وأضاف فاروق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية مؤخرا تستهدف تنمية المجتمع المحلي والمصري وإظهار مصر بالشكل الحديث ومواكبتها لكل ما هو حديث في العالم.

وأوضح، أن شاطئ أم السيد من الشواطئ المتميزة جدا، وتقام فيه رحلات الغطس على نحو يومي، ويعتبر منطقة شاطئية مميزة، يعمل طوال العام، ويمتاز طوال العام بأن جوه ممتاز، موضحًا أن إشادة التقرير الكندي بالشاطئ تصب في صالح مصر، وتعمل على زيادة عدد السائحين.

وأشار، إلى أن مصر بذلت جهدا كبيرا في تحسين البنية التحتية لقطاع السياحة في مصر، حيث عملت على تطوير الشواطئ المصرية، وتحسين الخدمات المقدمة للسياح المصريين والأجانب، لافتًا إلى أن شرم الشيخ ومحافظات البحر الأحمر فيها نسبة كبيرة من المحميات الطبيعية على رأسها راس محمد.

