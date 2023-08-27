مصر تخسر أمام مونتينجرو في مونديال السلة

خسر المنتخب الوطني مباراته الثانية في بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة حالياً في الفلبين واليابان وإندونيسيا، أمام منتخب مونتينجرو بنتيجة 89-74، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة التي تقام بعاصمة الفلبين مانيلا.

انتهى الربع الأول من المباراة بتقدم منتخب مونتينجرو بنتيجة 27-17.

وفي الربع الثاني تواصل تفوق منتخب مونتينجرو لينهي الشوط الأول متقدماً بنتيجة 51-37.

وانتهى الربع الثالث من المباراة باستمرار تقدم مونتيجرو 70-56.

واستمرت سيطرة منتخب مونتينجرو لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 89-74 ليتلقى منتخب مصر الهزيمة الثانية في البطولة.

كانت مصر قد خسرت مباراتها الأولى في المجموعة أمام ليتوانيا بنتيجة 93-67.

ويلتقي المنتخب المصري في مباراته الثالثة مع منتخب المكسيك بعد غد الثلاثاء.