ads
الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تخسر أمام مونتينجرو في مونديال السلة

جانب من المنافسات
جانب من المنافسات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خسر المنتخب الوطني مباراته الثانية في بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة حالياً في الفلبين واليابان وإندونيسيا، أمام منتخب مونتينجرو بنتيجة 89-74، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة التي تقام بعاصمة الفلبين مانيلا.

انتهى الربع الأول من المباراة بتقدم منتخب مونتينجرو بنتيجة 27-17.

وفي الربع الثاني تواصل تفوق منتخب مونتينجرو لينهي الشوط الأول متقدماً بنتيجة 51-37.

وانتهى الربع الثالث من المباراة باستمرار تقدم مونتيجرو 70-56.

واستمرت سيطرة منتخب مونتينجرو لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 89-74 ليتلقى منتخب مصر الهزيمة الثانية في البطولة.

كانت مصر قد خسرت مباراتها الأولى في المجموعة أمام ليتوانيا بنتيجة 93-67.

ويلتقي المنتخب المصري في مباراته الثالثة مع منتخب المكسيك بعد غد الثلاثاء.

مصر كأس العالم كرة السلة مونتينجرو