أيمن عيد: تأخر احتراف إبراهيم عادل يربك تحضيرات المريخ البورسعيدي

يترقب مجلس إدارة نادى المريخ البورسعيدى حسم موقف إبراهيم عادل لاعب بيراميدز من الاحتراف الخارجى قبل غلق باب الانتقالات الصيفية فى الأول من سبتمبر القادم .

من جانبه أكد أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ أن مجلس الإدارة يترقب موقف إبراهيم عادل من الاحتراف الخارجى فى ظل رغبة اللاعب بعد تألقه فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت بالمغرب حيث يحصل المريخ على ٢٠ % من عائد بيع اللاعب .

وأضاف أيمن عيد، تأخر حسم انتقال إبراهيم عادل إلى أحد الدوريات الأوروبية أصاب ترتيبات المريخ بالإرتباك بعض الشىء نظراً لأن ناديه كان يعقد آمالا كبيرة فى الحصول على عائد انتقال اللاعب لتدعيم صفوف الفريق الأول .

وتابع أيمن عيد ، إبراهيم عادل لديه ٣ عروض من تركيا و بلجيكا و الدنمارك.

وتتم دراسة العروض فى الوقت الحالى من إدارة بيراميدز مع اللاعب و مسئولى الأندية .

وأشار أيمن عيد إلى أن نادى المريخ لم يتعاقد حتى الآن إلا مع ثلاثة لاعبين انتقال حر و إدارة النادى قررت الصبر فى حسم الصفقات الجديدة لحين وضوح الرؤية الكاملة فى إحتراف إبراهيم عادل .