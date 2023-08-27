الثانوية العامة “دور ثان”.. ضبط حالة غش إلكتروني بامتحان الديناميكا

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)" بإجمالي عدد (7573) طالب/ وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء -الجيولوجيا)" بعدد (5) طالب/طالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) " بعدد (2) طالب/طالبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش الكتروني واحدة، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (المنيا) قام بالغش الالكتروني خلال امتحان مادة "الديناميكا"، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.