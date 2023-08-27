أزمة القيد تقرب عبدالله جمعة من البقاء في الزمالك

اقترب عبدالله جمعة، ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من الاستمرار ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، على الرغم من خروجه من حسابه الكولمبي، خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض.

واستقر أوسوريو، على منح عبدالله جمعة، فرصة جديدة، للاستمرار في صفوف الفريق، بسبب أزمة إيقاف القيد التي يمر بها النادي في الوقت الحالي، فيما تعهد اللاعب ببداية جديدة مع النادي وبذل قصارى جهده في التدريبات لاستعادة مستواه.

ونشر عبدالله جمعة، عبر خاصية استوري، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة كاتبًا عليها عبارة: «نستطيع دائمًا البدء مرة أخرى».

ويُعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.