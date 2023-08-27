من أجل الصدارة.. تشكيل هجومي متوقع للسيتي أمام شيفيلد يونايتد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام الرابعة من مساء اليوم نحو ملعب "برامول لين"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق مانشستر سيتى، الذى يحل ضيفًأ على نظيره شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويسعى الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتى، لقيادة حامل اللقب للظفر بالثلاث نقاط فى المباراة الثالثة على التوالى، بعد ان حقق الفوز فى الجولتين الماضيتين منذ انطلاق الموسم الجديد، والمواصلة على الحفاظ على لقبه.

بينما يحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز الـ 17 دون رصيد من النقاط، بعد أن تلقى الخسارة في مباراتين.

ومن المتوقع أن يخوض السيتى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، أكانجي، جفارديول، آكي.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، فودين.

خط الهجوم: ألفاريز، جريليش، إيرلينج هالاند.

