تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 460 شاحنة و 75 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 185 شاحنة و 30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 275 شاحنة و 45 سيارة .



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و170 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة ، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 850 راكب بموانيها .

