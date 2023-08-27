وحيد ممدوح يعلم أساسيات الجيتار للشباب السعودي بمرواس

شارك عازف الجيتار وحيد ممدوح في تنظيم ورشة لتعليم أساسيات العزف على الجيتار، باستديوهات مرواس، بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية هيئة الموسيقى، بمشاركة عدد كبير من عاشقي ومحبي الجيتار، الورشة التي استمرت قرابة 3 أيام متواصلة، وقام ممدوح بمنح واحدة من المشاركات في الورشة جيتار مميز من احد جهات الصنع الاسبانية الشهيرة تقديرًا لموهبتها ولتشجيعها على الاستمرار.

من جانبه قال وحيد ممدوح: «أهنىء الشباب السعودي على تنظيم مثل هذه الورش، سعيد بتواجدي وسط هذا الكم من الخبراء الموسيقيين الكبار، وفي رأيي أن آلة الجيتار مظلومة مجرد التفكير في تعليمها أمر مهم جدًا ويعني بالنسبة لي الكثير، تضم موهوبين على درجة قوية من الموهبة في العزف على آلة الجيتار كونها ليست للمبتدئين واذا استمروا في الورش سوف يحققوا نجاح جيد».

وحيد ممدوح بدأ بالعزف على الجيتار في سن صغيرة خلال إقامته بالقاهرة، ثم التحق بكونسرفتوار لندن في العام 1991 حيث حصل على دبلومة من المجلس الأعلى للموسيقى في الأكاديمية الملكية البريطانية في الجيتار الكلاسيكي، بالإضافة إلى كونه سفير بمنطقة الشرق الأوسط لأقدم صناع للجيتارات في العالم «Alhambra» في إسبانيا، والمشهورين بصناعتها يدويا، كما شارك بالعزف مع معظم المطربين منهم: وردة الجزائرية، ميادة الحناوي، محمد عبده، نبيل شعيل، نانسي عجرم، وشيرين عبدالوهاب.