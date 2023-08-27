الدفاع الروسية: التصدي ل 18 هجوما ومقتل 700 عسكري أوكراني

الأحد 27/أغسطس/2023 - 01:17 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية،اليوم الأحد، التصدي ل 18 هجوما أوكرانيا على محاور مختلفة للقتال خلال ال 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن خسائر قوات كييف بلغت نحو 700 عسكري.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن قواتها نجحت في إسقاط 37 مسيرة أوكرانية على محاور القتال فضلا عن تدمير مستودع للذخيرة الأوكراني في جمهورية دونيتسك.

وأضافت أن قوات الدفاع الجوية نجحت في إحباط هجوم إرهابي جديد باستخدام مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعتي بريانسك كورسك.

وفي نفس السياق، أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود مقتل شخص في قصف أوكراني.

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن نظام كييف يحاول صرف الانتباه عن فشل ما يسميه الهجوم المضاد عبر توجيه ضربات ضد الأهداف المدنية في روسيا.

ذكرت ذلك قناة " روسيا اليوم " في نبأ عاجل لها.