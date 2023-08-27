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الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تعقد منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي الثالث الأسبوع الجاري

منتدى السلام والأمن
منتدى السلام والأمن الصيني الإفريقي
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 أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أن الصين ستعقد "منتدى السلام والأمن الصيني الإفريقي" الثالث في الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل.
وذكرت الوزارة في بيان أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي بين وزارات الدفاع في الصين والدول الأفريقية ولعب دور نشط في بناء مجتمع صيني أفريقي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد.
وسيلقي عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الوطني الصيني لي شانج فو كلمة رئيسية في المنتدى، بحسب الموقع الرسمي لشبكة /سي جي تي إن/ الصينية.

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