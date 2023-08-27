إيران تسمح بعبور شحنة بضائع روسية إلى السعودية

كشف المدير التنفيذي لشركة السكك الحديد الإيرانية، ميعاد صالحي، عن السماح بعبور شحنة روسية إلى السعودية مرورا بالأراضي الإيرانية.

وقال صالحي: "دخل قطار حاويات روسي يجر 36 عربة إلى منفذ "اينجة برون" بمحافظة كلستان (شمال إيران) متجها صوب مدينة بندر عباس في محافظة هرمزكان (جنوبي البلاد) ومنها إلى السعودية".

وتابع أن القطار سيتجه نحو جدة بالسعودیة عبر الممر الإیراني وذلك بعد الإجراءات الجمركية.

وكانت العلاقات بين السعودية وإيران شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث تبادل المسئولون في البلدين الزيارات واللقاءات، كما تم اختيار سفراء بين الدولتين.