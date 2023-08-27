ads
الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إيران تسمح بعبور شحنة بضائع روسية إلى السعودية

إيران
إيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف المدير التنفيذي لشركة السكك الحديد الإيرانية، ميعاد صالحي، عن السماح بعبور شحنة روسية إلى السعودية مرورا بالأراضي الإيرانية.

وقال صالحي: "دخل قطار حاويات روسي يجر 36 عربة إلى منفذ "اينجة برون" بمحافظة كلستان (شمال إيران) متجها صوب مدينة بندر عباس في محافظة هرمزكان (جنوبي البلاد) ومنها إلى السعودية".

وتابع أن القطار سيتجه نحو جدة بالسعودیة عبر الممر الإیراني وذلك بعد الإجراءات الجمركية.

وكانت العلاقات بين السعودية وإيران شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث تبادل المسئولون في البلدين الزيارات واللقاءات، كما تم اختيار سفراء بين الدولتين. 

الاجراءات الجمركية السعودية وإيران محافظة هرمزكان شحنة بضائع