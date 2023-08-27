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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط 5 أشخاص بحوزتهم 11 كيلو حشيش و430 قرص مخدر بحدائق القبة وعين شمس

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 11 كيلو حشيش و430 قرص مخدر بحدائق القبة وعين شمس.

تعود البداية عندما تم  ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – 430 قرص مخدر – مبلغ مالى).
 

كما تم  ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى) .

وبمواجهة المتهمان أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
سقوط 5 أشخاص بحوزتهم 11 كيلو حشيش و430 قرص مخدر بحدائق القبة وعين شمس


نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 11 كيلو حشيش و430 قرص مخدر بحدائق القبة وعين شمس.

تعود البداية عندما تم  ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – 430 قرص مخدر – مبلغ مالى).
 

كما تم  ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى) .

وبمواجهة المتهمان أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

 

 

 

سقوط 5 أشخاص 11 كيلو حشيش 430 قرص مخدر حدائق القبة وعين شمس