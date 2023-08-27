

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 11 كيلو حشيش و430 قرص مخدر بحدائق القبة وعين شمس.

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – 430 قرص مخدر – مبلغ مالى).



كما تم ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى) .

وبمواجهة المتهمان أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط 5 أشخاص بحوزتهم 11 كيلو حشيش و430 قرص مخدر بحدائق القبة وعين شمس



نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 11 كيلو حشيش و430 قرص مخدر بحدائق القبة وعين شمس.

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – 430 قرص مخدر – مبلغ مالى).



كما تم ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى) .

وبمواجهة المتهمان أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

