محافظ الجيزة يتابع أعمال طلاء واجهات عقارات مطلة علي الطريق الدائرى

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالمتابعة الدورية لأعمال طلاء العقارات المحيطة بالطريق الدائرى والتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال لسرعة الإنتهاء من القطاعات الجارى العمل بها وحل أى عقبات قد تواجههم فى ذلك الشأن.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية للأعمال والتى أوضح خلالها بأن الأعمال تأتى فى إطار الإستعدادات الخاصة بإفتتاح المتحف المصرى الكبير والتى تشمل تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والهادفة إلى تطوير المناطق المحيطة بالمتحف وتحسين الصورة البصرية للمحاور والطرق المؤدية إليه لتحقيق المظهر الحضارى الذى يليق بمكانة الحضارة المصرية حول العالم.

وأكد محافظ الجيزة أن الأعمال تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة لها وأنه يتم مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الإستشارية القائمة على الأعمال.

وأضاف راشد أنه يجرى الإنتهاء من العديد من مشروعات التطوير والتنمية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية والتى تتضمن توفير ساحات إنتظار ومواقف حضارية وتطوير للعشوائيات وتخطيط مرورى والتى تهدف جميعها لإستيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند إفتتاح المتحف.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأشرف تامر رئيس حى الطالبية ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم .