ضبط 8 طن أرز أبيض مجهول المصدر بالشرقية

شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة وبمشاركة حاتم راضي و محمد قوره المفتشين بالإدارة حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع الجمهورية بمدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بكمية من اﻷرز اﻷبيض المعبأ مجهول المصدر مقدارها 8 طن ، وتم تحرير المحضر رقم 12658 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ على المضبوطات بأحد المخازن علي ذمة المحضر.

كما قامت الحملة بتحرير المحضر رقم 12659 لسنة 2023 جنح ههيا ضد أحد أصحاب المحلات التجارية بقرية العواسجة لتصرفه في حصته من السجائر ومقدارها 200 علبة و ببيعها في السوق السوداء.

ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.