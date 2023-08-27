5 انتصارات في مشوار الزمالك نحو نهائي البطولة العربية لكرة اليد

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الكويت الكويتي اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء في نهائي البطولة العربية، المؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

ونجح فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، في تحقيق 5 انتصارات، خلال مشوار الفريق الأبيض نحو نهائي البطولة العربية، وتلقي هزيمة وحيدة.

واستهل الزمالك مشواره في البطولة بالفوز على وفاق عين توتة الجزائرى بنتيجة 34/28 قبل الخسارة من العربى الكويتى 33 / 32 بفارق هدف وحيد، ثم الفوز على الهدى السعودى بنتيجة 28 / 24 ثم الشعلة اليمنى 51 / 14.

وتأهل الزمالك فى إلى نصف النهائى بعد الفوز على الحشد العراقى 36/27 فى ربع النهائى، بينما تأهل إلى النهائى بالفوز على مضر السعودى بنتيجة 29 / 24 .

يقود الفريق فنيا كل من: أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبد الباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.