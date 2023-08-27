القبض على 3 عاطلين بتهمة سرقة محل ومواطن بمنطقتى الموسكى ومدينة نصر

القى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 عاطلين لقيامهم بسرقة محل ومواطن بمنطقتى الموسكى ومدينة نصر.

تعود البداية عندما تم ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزتهما (هاتف محمول – مبلغ مالى).

وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالى من المحل المشار إليه بأسلوب "التسلق وكسر الكالون" ، تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (مبلغ مالى - جواز السفر) ، لقيامه بسرقتهما من شخص عقب إيهامه بقدرته على تأجير سيارة له مقابل مبلغ مالى ولاذ بالفرار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية