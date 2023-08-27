3 ميداليات ذهبية لمصر "لستريت وورك" في بطولة العالم في لاتفيا

علق مصطفى السيد المتحدث الرسمي باسم اتحادات رياضات الشارع، على تحقيق منتخبنا الوطني لستريت وورك 3 ميداليات ذهبية حتى الآن ببطولة العالم في لاتفيا.

وقال السيد في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد ، أنّ رياضات الشارع "ستريت وورك"، تنقسم إلى أجزاء، هي "فري ستايل" ويتم لعب منافساتها عبر جهاز يشبه العقلة ويكون للاعب حرية أداء حركات بهلوانية وحرة على الجهاز، وهناك رياضة الأوزان، ورياضة " الاسترنس".

وأضاف، أن ميزة رياضات الشارع أنها لا تحتاج لأجهزة غالية واشتراكات جيم غالية حيث يمكن لأي شخص ممارستها في البيت أو ساحة مفتوحة أو مكان مفتوح ، مشيرا إلى أن مصر قامت بتحقيق ٣ ميداليات ذهبية في بطولة العالم في لاتفيا، وهناك 6 لاعبين آخرين مصريين سيشاركون في المنافسات.

وتابع، أن المنتخب الوطني فاز بميداليتين ذهبيتين في العام الماضي المركز الثاني ببطولة العالم، كما فاز بـ3 ميداليات برونزية، وفي السنة قبل الماضية ببطولة العالم في روسيا، فازت مصر بميدالية ذهبية وميدالية فضية و ميداليتين برونزيتين.

وذكر، أن الاتحاد الخاص باللعبة في مصر جرى إشهاره في فترة قريبة ولكن هناك شبابا كثيرون تمارس اللعبة، بما يزيد عن ٥٠ ألف شاب، ومنذ نشأة الاتحاد وتمت المشاركة في ٣ بعثات رسمية، بعد أن كان اللاعبون يشاركون بشكل فردي في بطولات العالم.



https://www.youtube.com/watch?v=pMVp71T2Psk&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9