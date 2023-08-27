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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دشنا

حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات بدشنا
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بمحافظة قنا، حملة مكبرة لمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في نطاق الوحدة المحلية لمجلس أبومناع غرب، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس مركز دشنا.
وتمكنت الحملة التي أشرف عليها حماده صلاح جيلاني، رئيس أبومناع غرب، وأعضاء المتابعة ورجال الوحدة المحلية، من إزالة عدد من المخالفات على الأراضي الزراعية، وتمكنت أيضًا من أيقاف حالات بناء مخالف.
وأزالت الحملة، تعديات بصب وبناء أعمدة خرسانية، وحالات أخرى ببناء سور بلوك وإسمنت، وفك الشدات الخشبية في مواقع المخالفات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة، ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية.
وأكد رئيس الوحدة المحلية، على مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، الحملات والمتابعة الميدانية، ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، وعلى مدار الساعة، لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة.

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