تأجيل محاكمة الصيدلي المتهم بقتل زوجته وابنتيه بطنطا

قررت محكمة جنايات طنطا اليوم الأحد ، تأجيل محاكمة الصيدلي أحمد عاطف المتهم بقتل زوجته الصيدلانية منى السروجي وابنتيه الصغيرتين زينة وجميلة، في القضية رقم ١٦٠٥٧ لسنة ٢٠٢٣ أول طنطا، بناء على طلب دفاع المتهم.



وكانت المحكمة قد بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور نجل المتهم والمجني عليها وأسرتها، وطالب محامي المتهم بتأجيل القضية لحين الاطلاع على القضية.

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يما طالب محامي المجني عليهم، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة حيث أنه ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد بلا مبرر واضح غير أنه يدعى مروره بضائقة مالية وهو أمر غير منطقي.



وأشار المحامي أن المتهم ارتكب جريمته وحاول تضليل الشرطة حتى تظهر أنها قضاء وقدر لكن التحقيقات كشفت الحقيقة واعترف بارتكاب جريمته.



ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس الماضي، عندما استيقظ أهالي شارع الحمزاوي بدائرة قسم أول طنطا، على نبأ وفاة صيدلانية وابنتيها، إثر تسريب غاز داخل شقتها، حيث تلقى مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور أول طنطا، بورود بلاغ من سيدة يفيد بوفاة شقيقتها وتدعى منى السروجي طبيبة صيدلانية ٤٢ سنة وابنتيها زينة ١٧ سنة وجميلة ٧ سنوات نتيجة الاختناق بالغاز داخل شقتها، واتهمت زوج المجني عليها بالتسبب في الواقعة، وانتقل رجال الشرطة للمعاينة وتبين تبعثُرُ محتوياتِ المسكنِ وتكسيرُ زجاجِ مِنضدةٍ فيه، وقررتْ مقدمةُ البلاغِ أنّها اشتمتْ رائحةَ غازٍ عقبَ دخولِها المسكنَ حالَ اكتشافِ الواقعةِ، فأغلقتْ مفاتيحَ "البوتاجازِ" وأخطرتِ الشرطةَ.