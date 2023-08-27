المؤتمر: ندعم الرئيس ونؤيده لاستكمال مسيرة البناء وتحقيق التنمية الشاملة

أعلن الدكتور السعد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، دعمه و تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا" نضع ثقتنا في الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات، والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية لتحقيق طموحات الشعب المصرى".

وأيد السعيد غنيم، بيان حزب المؤتمر الذى أعلن خلاله دعمه الكامل و تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا:" شهدنا ولازلنا نشهد طفرة غير مسبوقة فى المشروعات القومية، ومقاس النجاح الحقيقى يُقاس بحجم العمل فى ظل وجود تحديات، وهذا ما أخذ على عاتقه الرئيس السيسى منذ توليه الحكم، فعلى الرغم من التحديات والصعاب، وأن مصر كانت على مشارف مرحلة اللادولة، أخذ على عاتقه النهوض بالدولة المصرية واستعادتها مرة أخرى وعلى الرغم من محاربة الإرهاب وكم التحديات إلا أن العمل يجرى على قدم وساق فى مختلف ربوع الجمهورية".

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" فعلا وجدنا يد تبنى وأخرى تحمل السلاح ولا يوجد شبر فى الجمهورية إلا وبه عمل ومشروعات قومية، وملف الرعاية والحماية الاجتماعية والصحة والبنية التحتية والطرق والمدن الجديدة كم كبير من الانجازات كانت تتطلب عصور كاملة تم تنفيذها فى سنوات قليلة وهذا يؤكد عزم وحرص القيادة السياسية على النهوض بالدولة المصرية".

وأكد السعيد غنيم، أن الفترة المقبلة تستوجب استكمال لسلسلة الإنجازات والمشروعات القومية، وهذا بدوره يستوجب كل الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال الإنجازات التى شملت كل القطاعات، سواء قطاع التعليم وقطاع الصحة، بالإضافة لقطاع التشييد والبناء وغيرها، متابعا:" نحن نضع ثقتنا في الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات، والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية واستكمال خطة ورؤية مصر 2030".