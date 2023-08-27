رئيس الوزراء الأسترالي: نقدم كل المساعدة الممكنة لمساعدة واشنطن في حادث تحطم المروحية

الأحد 27/أغسطس/2023 - 12:00 م

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم/الأحد/ أن الجهات المعنية في بلاده تقدم كافة المساعدة الممكنة لمساعدة القوات الأمريكية في إنقاذ أفراد المروحية التي تحطمت صباح اليوم قبالة ساحل داروين، واصفا الحادث بالمؤسف.

ونقلت شبكة إيه بي سي الأسترالية عن ألبانيز قوله:" تركيزنا كحكومة وكوزارة دفاع ينصب بشكل كبير على الاستجابة للحوادث والتأكد من تقديم كل الدعم والمساعدة في هذا الوقت العصيب".

وأضاف" نتبع البروتوكولات في مثل هذا الوقت وتتعاون قوات الدفاع الأسترالية مع أصدقائنا في قوات دفاع الولايات المتحدة،للتأكد من أننا نقدم كل مساعدة ممكنة"، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ في الإقليم الشمالي تعمل مع القوات الأمريكية لإنقاذ أفراد الدفاع الأمريكيين.

وقال ألبانيز للصحفيين: "تشير التقارير الأولية إلى أن الحادث يتعلق بأفراد من قوات الدفاع الأمريكية فقط، وأنه لا يوجد أفراد من الدفاع الأسترالي في هذا الحادث، وإن تركيزنا كحكومة ووزارة دفاع ينصب بشكل كبير على الاستجابة للحوادث والتأكد من تقديم كل الدعم والمساعدة في هذا الوقت العصيب."

وأفادت التقارير الأولية بأن ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة بعد تحطم مروحية أمريكية على متنها 23 شخصا قبالة سواحل داروين.

وكشفت قوة التناوب البحرية الأمريكية عن الخسائر في الأرواح في بيان مقتضب لتأكد وفاة ثلاثة بينما تم نقل خمسة آخرين إلى مستشفى رويال داروين في حالة خطيرة"، وقع الحادث خلال تدريبات "Predators Run" التي شارك فيها أفراد من أستراليا والولايات المتحدة وإندونيسيا والفلبين وتيمور الشرقية.

وأوضح مفوض شرطة الإقليم الشمالي مايكل مورفي أن قوات الدفاع الأسترالية والقوات البحرية الأمريكية ووكالات أخرى مثل CareFlight،عملت معًا لإعادة جميع الأفراد البالغ عددهم 23 فردًا بأمان إلى داروين لتلقي العلاج.

وأضاف "أعيد خمسة من مشاة البحرية إلى داروين لتلقي العلاج بينما يجري فحص الباقين في مكان الحادث." ويخضع أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية حاليا لعملية جراحية، مع وجود أربعة آخرين في "حالة حرجة" في مستشفى داروين الملكي.

ويشارك في هذه التدريبات ما يقرب من 2500 شخص، 500 من الولايات المتحدة، و120 من الفلبين، و120 من إندونيسيا، و50 من تيمور الشرقية.

