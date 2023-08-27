وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 5 أشهر والسكر حتى أبريل المقبل

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي نحو 4.7 شهر واحتياطي السكر حتى أبريل المقبل.

وأضاف في تصريحات له اليوم أنه تم طرح السكر في البورصة السلعية لبعض الشركات الصناعية وبلغ سعر طن السكر 24.300 جنيه .

وفيما يتعلق بالزيت أكد المصيلحي أن احتياطي الزيت يكفي نحو 6.7 شهور مشيرا الى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت من خلال ممارسة عالمية بشراء 125 ألف طن زيت يتنوع ما بين زيت عباد وزيت صويا لتكوين مخزون استراتيجي

وتابع انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب التي كانت تسمح بالتصدير من البحر الأسود تشير الى موقف قلق غير مؤكد من أنه سينتهي بنتائج جيدة أو سلبية لافتا إلى أن الحل كان الاستيراد من الأرجنتين والولايات المتحدة بسعر نولون بلغ 60 دولارا مقابل ما يتراوح من 14 الى 16 دولارا، لافتا إلى وجود فروق كبيرة في الأسعار وسيكون لدينا اكتفاء ذاتيا حتى نهاية العام المالي الحالي.

وفيما يتعلق بالأرز قال المصيلحي لدينا مخزون يكفي حتى 3.3 شهر، وسيبدأ الموسم الجديد خلال أسبوعين لافتا الى أنه يتم طرح كيلو الأرز حر في الأسواق للمواطنين بسعر 22 جنيها وبنسبة كسر 5%.

وأكد المصيلحي ضرورة قيام كافة الجهات العاملة في الأرز بضرورة تسجيل خطوط التعبئة بالمضارب حتى يتم التأكد من سلامة الكيان من الناحية القانونية والتجارية مشددا على انه لن يتم السماح لأي كيان غير معروف بالعمل في هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

وأضاف تم زراعة نحو 1.6 مليون فدان أرز واستهلاكنا يتراوح من 1.2 الى 1.3 مليون فدان لافتا الى استمرار قرار حظر تصدير الأرز

وفيما يتعلق بالدواجن قال المصيلحي إن هناك انخفاض في أسعار العلف مما أدى الى تراجع أسعار الدواجن لافتا الى المتابعة والتنسيق مع كافة الجهات للتأكد من توافر الأعلاف

أما فيما يتعلق باللحوم قال المصيلحي لتغطية قلة الإنتاج بعد الأزمة السودانية بدأنا الاستيراد من جيبوتي حيث تصل اللحوم الحية محملة على مراكب ويتم حجرها في محجر سفاجا مع استمرار استيرادنا للحوم السودانية ويتم طرح كيلو اللحوم السودانية بسعر 220 جنيها، لافتا إلى أنه يتم استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل وتطرح بسعر 160 جنيها للكيلو، مضيفا نسعى الى الاستيراد من الهند لتوفير اكبر قدر من اللحوم

من جانب آخر وصف المصيلحي انضمام مصر لمجموعة تجمع دول البريكس بأنه إضافة جيدة جدا ،وسيساعد في تنفيذ العديد من المبادرات التي تسعى مصر الى تنفيذها كالتعاون التجاري مع الجانب الروسي باستخدام العملات المحلية الروبل والجنيه وكذلك المبادرات مع كلا من الصين والهند.

وأضاف أن ذلك سينعكس إيجابيا وسيقلل الضغط على الدولار، وسيزيد من قيمة الجنيه المصري ،لافتا إلى أن تلك الدول تسعى الى إنشاء ائتلاف اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد لمواجهة هيمنة بعد الدول المسيطرة من خلال الدولار ووضع لقواعد التجارة الدولية.

وأكد ضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات حتى نستطيع ان نجني ثمار مثل هذا التكتل الاقتصادي الجديد لتحقيق التوازن في الاقتصاد العالمي.

