الأمم المتحدة تحذر: استمرار الحرب بالسودان يخلق حالة طوارئ إنسانیة ذات أبعاد جسیمة

الأحد 27/أغسطس/2023 - 12:05 م

حذر منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة من أن النزاع في السودان، وما خلفه من جوع ومرض ونزوح، يهدد بإغراق البلاد بأكملھا فيما تغذي الحرب.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار "مارتن جريفيث" - الذي يتولى أيضا منصب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية - إلى أن القتال العنيف الذي اجتاح الخرطوم ودارفور منذ منتصف نيسان/أبريل، قد امتد إلى كردفان.

وقال إن المخزونات الغذائية استنفدت بالكامل في مدینة كادوقلي عاصمة جنوب كردفان بسبب الاشتباكات وإغلاق الطرق، مما منع عمال الإغاثة من الوصول إلى الجوعى، وفي مدینة الفولة، عاصمة ولایة غرب كردفان، نُھبت المكاتب الإنسانية والإمدادات.

وأعرب "جريفيث" عن القلق البالغ بشأن سلامة المدنيین في ولایة الجزیرة "حیث أصبح تأثیر النزاع على سلة غذاء السودان وشیكا"،محذرا من أن إطالة أمد القتال يخلف آثارا أكثر تدميرا، مشيرًا إلى "نفاد الطعام بالفعل في بعض الأماكن ومعاناة مئات آلاف الأطفال من سوء التغذیة الحاد وتعرضهم لخطر الموت الوشیك إذا تُركوا دون علاج".

وشدد المسئول الأممي على أن الوقت قد حان لكي یضع جمیع المتقاتلین، "شعب السودان في المقام الأول متجاوزین السعي وراء السلطة أو الموارد"، وقال إن المدنیين یحتاجون إلى المساعدة المنقذة للحیاة الآن كما یحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى التمویل والقدرة على الوصول لیتمكنوا من تقدیم ھذه المساعدة، مشددًا على ضرورة أن يستجيب المجتمع الدولي بشكل عاجل یتناسب مع ھذه الأزمة.

