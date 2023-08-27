ads
الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"الممارسات التدريبية وانعكاساتها على برامج تعليم الكبار" مؤتمر بجامعة عين شمس

عنوان المؤتمر
عنوان المؤتمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ينظم مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس مؤتمر الممارسات التدريبية وانعكاساتها على برامج تعليم الكبار بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية. 

يأتي ذلك برعاية ورئاسة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة، وبمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية ينظم مركز تعليم الكبار بالجامعة.
 وقال إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة ومقرر المؤتمر إن المؤتمر يعقد يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 أونلاين عبر تطبيق زووم من السادسة إلى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، مع إمكانية حصول المشاركين بالحضور على شهادة حضور المؤتمر .

اليوم العالمي لمحو الأمية جامعة عين شمس مؤتمر