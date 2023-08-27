"الممارسات التدريبية وانعكاساتها على برامج تعليم الكبار" مؤتمر بجامعة عين شمس

ينظم مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس مؤتمر الممارسات التدريبية وانعكاساتها على برامج تعليم الكبار بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية.

يأتي ذلك برعاية ورئاسة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل رئيس الجامعة، وبمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية ينظم مركز تعليم الكبار بالجامعة.

وقال إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة ومقرر المؤتمر إن المؤتمر يعقد يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 أونلاين عبر تطبيق زووم من السادسة إلى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، مع إمكانية حصول المشاركين بالحضور على شهادة حضور المؤتمر .