برلماني: توطين صناعة السيارات سيوفر العملة الصعبة ويضاعف الصادرات

أكد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة للقاء الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الرابطة الأفريقية لصناعة السيارات على هامش مشاركته في مؤتمر بريكس نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء جاء فى إطار الاهتمام الكبير والتكليفات المهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الاستراتيجية فى مصر وفى مقدمتها صناعة السيارات.

وقال "المنزلاوى" فى بيان له أصدره اليوم الأحد، إن الفترة الحالية تشهد المزيد من التعاون الاقتصادي والصناعى والزراعى بين مصر ومختلف دول العالم بصفة عامة والدول العربية والأفريقية بصفة خاصة في العديد من الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات، نظرا لأنها من أهم الصناعات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن توطين صناعة السيارات سيسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني، خاصة أن مصر تمتلك كافة المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة تعتمد على الوقود الأخضر لتقليل الانبعاثات الحرارية التي تؤثر على المناخ إضافة إلى أن مصر تعتبر من الأسواق المهمة فى تجارة السيارات.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى، أن الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً بملف الصناعة وتوطين للصناعات الثقيلة ومنها السيارات، وذلك من خلال توفير كافة المقومات اللازمة وتسهيل عمليات الاستثمار في إقامة مصانع جديدة. مشيراً الى أن توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها توفير العملة الصعبة من خلال الحد من استيراد السيارات من الخارج اضافة الى اتجاه مصر للدخول فى عالم تصدير السيارات للدول العربية والافريقية وغيرها من دول العالم، خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هدف التصنيع المحلى للسيارات.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع «بريكس»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرى جولة تفقدية في مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عددًا من مواقع الإنتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التي يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا.

كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعى السيارات لمناقشة استراتيجية نقل صناعة السيارات لمصر.