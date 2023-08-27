"اقتصادية الشيوخ": لدينا منافع كبيرة من انضمام مصر لـ"بريكس"

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجموعة "البريكس" هي التي دعت مصر للانضمام إليها، وهذا يعتبر شهادة كبيرة جدًا من 5 دول كبار في الإنتاج، وتعتبر من أكبر الدول المنتجة لكفاءة وقوة الاقتصاد المصري.

وأضاف نجاتي، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأحد، أن مصر إذا لم تكن ذات اقتصاد قوي، فلن تكون من الدول التي تتم دعوتها للانضمام لـ"بريكس".

وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية أن انضمام مصر للبريكس له عدة منافع، منها رفع الضغط على العملة الأجنبية، خاصة في ظل الظروف العالمية التي يشهدها العالم كله، لافتا إلى أن "البريكس" سيعطي مساحة للدول المشاركة فيه بالتعامل بالعملات المحلية.

الصين والهند تحتاجان للسوق الأفريقية

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هذه الدول القوية مثل الصين والهند فإن لديها استثمارات وتكنولوجيا، وتحتاج لدخول السوق الأفريقية، وبالتالي يكون لديهم جنوب أفريقيا في التعدين، ومصر هي بوابة الدخول لأفريقيا، بجانب الممر الملاحي لقناة السويس، والوضع الجغرافي لمصر، والبنية التحتية على مدار الـ10 سنوات الماضية.

وتابع: "كل ذلك يساعدنا في توفير فرص عمل، وجذب استثمارات جديدة، وتصدير بعض المنتجات المصرية لهذه الدول"، مؤكدًا أن لدينا منافع كبيرة جدًا من انضمام مصر لـ"بريكس".

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