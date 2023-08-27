إقبال جماهيرى على حفل "كايروكى" بالعلمين الجديدة

قال محمد سعد، مراسل قناة dmc، إن حفل "كايروكي" أمس بمهرجان العلمين الجديدة شهد إقبالاً جماهيرياً كبيرا، وكانت بداية دخول الحفل من الساعة السادسة مساءً حتى 11 مساءً.

وأضاف المراسل، خلال برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أن الحفل شهد إقبالا من جميع الفئات العمرية سواء الشباب أو الكبار، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغاني الفنان أمير عيد، مؤكدًا أن التنظيم كان رائعا.

وتابع "مراسل dmc": نتوقع أن يشهد حفل الفنان "ويجز" يوم 1 سبتمبر المقبل إقبالا جماهيريا كبيرًا، وهذا اليوم يعتبر ختام مهرجان العلمين.

وأوضح أن، أمس، شهد ختام بطولة الكرة الشاطئية، وشارك بها 40 فرقة من 32 دولة، كما تم تكريم الفائزين، وأيضا ختام بطولة التجديف.

https://fb.watch/mGLUw8LhhB/?mibextid=NnVzG8