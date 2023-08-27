أمطروه بالرصاص.. الثأر ينهى حياة شخص في أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف لغز العثور علي جثة شخص مقتول بطلق ناري في الرأس بمنطقة حدائق أكتوبر.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر من غرفة النجده بالعثور علي جثة شخص مصاب بطلق ناري، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة حسني.ي.ح، ٤٣عاما، وبه طلقات ناريه بالرأس .

وبعمل التحريات تبين أن مجهولين أطلقوا النيران بسلاح ألي علي المجنى عليه أثناء صعوده الميكروباص، وتركوه جثة هامدة لاذو بالفرار هاربين بسبب خلافات قارئه.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.