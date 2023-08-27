الأرصاد: فرص لسقوط أمطار.. وشبورة مائية في الصباح وساعات الليل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشعر بوجود نسب رطوبة في الجو خلال فترات الليل في ظل اعتدال سرعات الرياح على القاهرة الكبرى والمناطق الشمالية، مشيرة إلى أن فرص الأمطار اليوم الأحد، ستكون خفيفة ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، وتسقط على بعض الأماكن من جنوب سيناء مثل سانت كاترين ودهب وطابا وقد تكون رعدية أحيانا في بعض مناطق حلايب وشلاتين وجنوب سلال جبال البحر الأحمر.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد : "نشعر بالأجواء المعتدلة الرطبة خلال فترات الليل في معظم أنحاء الجمهورية والمناطق الشمالية".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "كما يستمر تكون الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي إلى انخفاض في فترة الرؤية الأفقية الصباح الباكر، وسرعان ما تتلاشى الشبورة مع سطوع أشعة الشمس وتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق".

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