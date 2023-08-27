بالفيديو.. فعاليات ساحرة لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "الفن يمتزج بالتاريخ في مصر.. فعاليات ساحرة لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى"، تنطلق فعالياته 2023 في دورته الحادية والثلاثين بالقاهرة.

وقال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، إن الدورة الحالية من المهرجان مهداة إلى الدكتور مصطفى ناجي، وهو أول رئيس للمهرجان ومؤسسه والرئيس السابق لدار الأوبرا المصرية، مؤكدا أن هذه الدورة ستشهد تكريم عدد من الفنانين والشعراء والمهندسين والإداريين القائمين على المهرجان.

وذكر التقرير، أن محكى القلعة شهد أمسية سورية مصرية جذبت قلوب الجمهور قبل آذانهم بأجمال الأغاني وتفاعل معها وسط مشاركة كبير من الفنانين المصريين والعرب.

وقالت الفنانة السورية فايا عرب المطربة السورية: "الأجواء المصرية جميلة والهواء هنا رائع، وغنيت للهواء، والطقس رائع للغاية، وهو أجمل من طقس كل البلدان التي زرتها مؤخرا، هنا في القلعة نحكي أن الحجر يحكي، وكنت أتمنى الغناء في هذا المهرجان دائما".

