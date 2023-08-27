الأرصاد: ارتفاعات طفيفة في الحرارة تصل لـ 3 درجات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة في قيم الحرارة من 2 درجة إلى 3 درجات عن المعدلات الطبيعية.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد: "كما أن هناك ارتفاعات في نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ويحجز الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "وجود نسب الرطوبة تجعلنا نشعر بأن هناك المزيد من ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي، فإن طقس اليوم سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا".

://www.youtube.com/watch?v=lXXoE6VL-Yo&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9