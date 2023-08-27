تعرف على الحالة المرورية بكل الطرق والمحاور الرئيسية اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، الحالة المرورية، صباح اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، على كل الطرق والمحاور الرئيسية.

وقالت الإعلامية دينا شرف إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، وكذلك الأمر حتى تقاطع شارع صلاح سالم، إذ توجد كثافات نسبية.

وأشارت، إلى أن كوبري الجلاء يشهد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، كما توجد كثافات نسبية على كوبري المطار، وتبدأ في الاختفاء أثناء الوصول إلى طريق المطار.

وذكرت، أن هناك كثافات مرورية أعلى كوبري الحدائق للقادم من الزاوية المتجهة إلى منطقة الفنجري، وكذلك أعلى كوبري المطرية للقادم من منطقة الكابلات.

ولفتت، إلى شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وشوارع العريش و مدكور والطالبية ظهرت بعض الكثافة، كما ظهرت كثافات أخرى في مشعل.

وأوضحت، أنه ظهرت كثافات مرورية متجهة إلى كوبري الجيزة المعدني، وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى شارع العشرين.

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