سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: ندعم شركاءنا الأفارقة لمكافحة التنظيمات الإرهابية

الأحد 27/أغسطس/2023 - 10:36 ص

أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أن واشنطن تواصل تزويد شركائها الأفارقة بالمساعدة الحاسمة لتعطيل وإضعاف التنظيمات الإرهابية.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة "الحرة " الأمريكية، إن واشنطن تركز على التهديد الإرهابي في أفريقيا.. مشيرة إلى أن عدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي سبب في حصول تنظيم "داعش "الإرهابي على المزيد من الاستقلالية في القارة لتنظيم الهجمات.