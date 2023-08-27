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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: ندعم شركاءنا الأفارقة لمكافحة التنظيمات الإرهابية

ليندا توماس جرينفيلد
ليندا توماس جرينفيلد
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 أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أن واشنطن تواصل تزويد شركائها الأفارقة بالمساعدة الحاسمة لتعطيل وإضعاف التنظيمات الإرهابية.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة "الحرة " الأمريكية، إن واشنطن تركز على التهديد الإرهابي في أفريقيا.. مشيرة إلى أن عدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي سبب في حصول تنظيم "داعش "الإرهابي على المزيد من الاستقلالية في القارة لتنظيم الهجمات.

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