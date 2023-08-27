البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

الأحد 27/أغسطس/2023 - 10:04 ص

يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، عطاءي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما والثاني بقيمة 17.5 مليار لأجل 273 يوما.

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن استهدافها طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 425.75 مليار جنيه في شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن خطة حكومية تستهدف اقتراض 1.106 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن خطة المالية في شهر أغسطس طرح 20 عطاء أذون بقيمة 412 مليار جنيه و 10 عطاء سندات بقيمة 13.750 مليار جنيه.

وتفصيلا تتضمن الخطة طرح 5 عطاءات أذون بقيمة 113.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 93.5 مليارا لأجل 182 يوما ، و 5 عطاءات بقيمة 86.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 118.5 مليار جنيه.

كما تتضمن الخطة أيضا طرح 3 عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 11 مليار جنيه ، منها عطاءين للسندات متغيرة العائد بقيمة 1.5 مليار جنيه ، و3 عطاءات سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه ، وعطاءين لأجلي 7 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام “المتعاملون الرئيسيون” في السوق الأولية ، وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.