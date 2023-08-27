ولي عهد الكويت يتوجه إلى بريطانيا غدا في زيارة رسمية

الأحد 27/أغسطس/2023 - 09:58 ص

يتوجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له إلى المملكة المتحدة غدا الاثنين في زيارة رسمية.

تأتي زيارة ولي عهد الكويت تلبية للدعوة الموجهة له من قبل رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، لزيارة بريطانيا، كما يحضر ولي عهد الكويت احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ70 على تأسيسه.