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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي عهد الكويت يتوجه إلى بريطانيا غدا في زيارة رسمية

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
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 يتوجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له إلى المملكة المتحدة غدا الاثنين في زيارة رسمية.
تأتي زيارة ولي عهد الكويت تلبية للدعوة الموجهة له من قبل رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، لزيارة بريطانيا، كما يحضر ولي عهد الكويت احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ70 على تأسيسه.

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