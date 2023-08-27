إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمخيم "طولكرم"

الأحد 27/أغسطس/2023 - 09:47 ص

أصيب خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم "طولكرم" الواقع شمال غرب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام المخيم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، ما أدى لإصابة خمسة منهم بشظايا الرصاص الحي، أحدهم في اليد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المصابين الخمسة تم نقلهم لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابتهم بالمستقرة.