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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الدفاع المدني السعودي يدعو إلى الحذر والابتعاد عن السيول والمستنقعات المائية

السعودية
السعودية
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جددت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي دعوتها للمواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن امنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية وعدم السباحة فيها.
وشددت المديرية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) - على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وكان المركز الوطني للأرصاد السعودي قد أصدر أمس تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان، والكامل. وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الثلاثاء المقبل.
 

سيول السعودية المستنقعات المائية