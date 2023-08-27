حكام الممتاز يجددون المطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة

تتواصل فعاليات معسكر حكام النخبة والحكام الدوليين، والذي انطلق يوم الخميس الماضي ويُختتم غدا الاثنين.

وعلمت “البوابة نيوز”، أن معسكر حكام النخبة والحكام الدوليين شهد أحاديث بين الحكام المشاركين ومسئولي لجنة الحكام، وفي مقدمتهم البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بشأن المستحقات المالية المتأخرة للحكام عن إدارة مباريات الدوري الممتاز بالموسم الماضي.



وفي مقابل تساؤلات الحكام عن مستحقاتهم المالية المتأخرة، لم يحصل الحكام المشاركين بمعسكر النخبة على موعد واضح ومحدد لصرف مستحقاتهم، حيث اكتفى مسئولو لجنة الحكام بتكرار وعودهم السابقة بصرف تلك المستحقات بمجرد توافر السيولة المالية اللازمة لذلك.



وأكد مسئولو اللجنة للحكام المتواجدين بالمعسكر أنهم على تواصل دائم مع مسئولي اتحاد الكرة للتعجيل بصرف مستحقات حكام الممتاز المتأخرة.



ووعد مسئولو لجنة الحكام بصرف دفعة من مستحقات حكام الدوري الممتاز قبل انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، والذي تبدأ منافساته في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.



ويتبقى لحكام الدوري الممتاز مستحقات نحو 20 جولة كاملة من الموسم الماضي للبطولة، حيث كان آخر ما تقاضاه الحكام هو مستحقات الجولة الـ 14 للبطولة.



كذلك يتبقى للحكام مستحقات عدد من مباريات الموسمين الحالي والماضي من بطولة كأس مصر، بجانب مستحقاتهم عن إدارة مباريات بطولة كأس الرابطة بموسميها الأخيرين بالكامل.



وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكرة كان قد أفرج مؤخرا عن نحو 7 ملايين جنيه من إجمالي المستحقات المتأخرة للحكام، حيث تم توجيه هذا المبلغ لسداد مستحقات حكام دوريات الدرجات الثانية والثالثة والرابعة، بجانب بطولة دوري الجمهورية.