اليوم.. طقس حار رطب نهارا بالقاهرة وامطار على حلايب وشلاتين

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد ، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شديد الحرارةعلي جنوب سيناء و جنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا علي كافة الانحاء.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرىمن 35 الى 50%.

ويشهد الاحد امطارخفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء و جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر علي حلايب وشلاتين .

وفرص امطار ضعيفة علي السواحل الشمالية الغربية مطروح والسلوم علي فترات متقطعة.

و نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى 25 درجة،وعلىالسواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر40 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد 39 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى29 درجة .