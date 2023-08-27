بالفيديو.. "كوب شاي" تسبب في مقتل 9 أشخاص بقطار جنوب الهند

عرضت فضائية يورو نيوز عربية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد قتل تسعة أشخاص على الأقل عندما اشتعلت النيران في عربة قطار كانت متوقفة في جنوب الهند بعدما حاول أحد الركاب تحضير الشاي.

وكانت العربة مفصولة عن قطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو (جنوب) عندما اندلع الحريق قبيل الفجر.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا قد أدخلوا بصورة غير قانونية اسطوانة غاز انفجرت وحاولوا استخدامها.

الحادث جاء بعد مقتل أكثر من 250 في أسوأ حادث اصطدام على القضبان في الهند منذ أكثر من عقدين عندما اصطدمت ثلاثة قطارات في ولاية أوديشا الشرقية في يونيو حزيران.