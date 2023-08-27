ads
الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. آثار الحرب السودانية على مطار الخرطوم

مطار الخرطوم
مطار الخرطوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت فضائية يورو نيوز عربية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد الدمار الواسع الذي لحق بالمنشآت والممتلكات في مطار الخرطوم جرّاء القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

ولا تبدو في الأفق بادرة لتوقف الصراع الذي يقوده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

وأسفرت الحرب عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية. لكن الحصيلة الفعلية تبدو أعلى لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا، كما يتعذر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

أزمة السودان مطار الخرطوم الاشبتاكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع