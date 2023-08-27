بالفيديو.. آثار الحرب السودانية على مطار الخرطوم

عرضت فضائية يورو نيوز عربية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد الدمار الواسع الذي لحق بالمنشآت والممتلكات في مطار الخرطوم جرّاء القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

ولا تبدو في الأفق بادرة لتوقف الصراع الذي يقوده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

وأسفرت الحرب عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية. لكن الحصيلة الفعلية تبدو أعلى لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا، كما يتعذر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.