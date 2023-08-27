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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تعيد بناء أكثر من 100 منشأة صحية دمرها الروس في منطقة كييف

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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شأفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة كييف الأوكرانية اليوم الأحد بأنه تم بالفعل إعادة بناء أكثر من 100 منشأة صحية دمرتها الهجمات الروسية في منطقة كييف.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن نائب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف ليسيا كارنوخ قوله "إنه من بين هذه المرافق، هناك 13 مركزا للرعاية الصحية الأولية، و9 مستشفيات، ومركزين تشخيصيين بلديين، ومركز كييف الإقليمي للمساعدات الطبية الطارئة وطب الكوارث، و4 مرافق أخرى".
وأضاف أنه تتم استعادة شبكة المرافق الصحية من خلال تمويل من الميزانية الإقليمية، والمساعدات التطوعية، وعائدات الأنشطة الاقتصادية للمرافق الصحية، والمساعدة المالية من المنظمات الخيرية.
وأشار إلى أن أعمال إعادة الإعمار تتم وفق مناهج الإدماج الحديثة لجعل المرافق الصحية في متناول جميع فئات السكان.

كييف أوكرانيا