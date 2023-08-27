الدفاع الجوي الأوكراني يتصدى لهجوم روسي على كييف

الأحد 27/أغسطس/2023 - 08:57 ص

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية (كييف)، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من صد هجوم جوي روسي على مشارف المدينة.

وذكرت قناة ( فرانس 24) الإخبارية أنه سمع دوي انفجارات، وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا للتحذير من غارات جوية روسية.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قد أعلنت أمس السبت أن وحدات الدفاع الجوي وأفراد القوات الجوية الأوكرانية اعترضوا صاروخين روسيين من طراز كروز كاليبر وأربع طائرات بدون طيار من طراز 136/131 في أخر 24 ساعة.

وأضافت هيئة الإركان الأوكرانية أن التهديد بشن ضربات صاروخية وجوية روسية لا يزال قائما في جميع أنحاء أوكرانيا.