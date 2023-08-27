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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دوي انفجارات في عدد من مناطق أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت السلطات ووسائل إعلام بوقوع انفجارات في ضواحي كييف وعدد من المناطق الأوكرانية الأخرى، فجر اليوم الأحد، وذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في عموم أراضي البلاد.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف، إن انفجارات وقعت قرب ضواحي المدينة، مشيرة إلى تشغيل الدفاعات الجوية في المنطقة.

وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة تشيركاسي (وسط) بسماع دوي انفجارات في المقاطعة وعمل أنظمة الدفاع الجوي دون ذكر التفاصيل.

وأعلنت سلطات مدينة لفوف (غرب) عن تشغيل الدفاعات الجوية وحثت السكان على البقاء في الملاجئ.

وتحدثت تقارير إعلامية عن وقوع انفجار في مقاطعتي كيروفوغراد (وسط) وإيفانو فرانكوفسك (غرب) أيضًا.

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